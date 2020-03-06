Минюст США обвинил Тинькова в подаче ложных налоговых сведений

В общей сложности бизнесмену грозит до шести лет тюрьмы.

Минюст США обвинил финансиста Олега Тинькова по двум статьям. Каждое из предполагаемых преступлений предусматривает наказание в виде трех лет заключения. ОБ этом сообщили в "РБК".

Россиянина подозревают в уклонении от уплаты налогов и сокрытии подлинных доходов. Американское гражданство Тиньков получил в 1996 году, но в 2003 по собственной инициативе отказался от него. На тот момент состояние предпринимателя оценивалось в 1 млрд долларов. При выходе из гражданства он должен был заплатить из этой суммы налог. Тиньков указал, что его доход на тот момент составляет 205 тысяч долларов, скрыв прибыль от акции на млрд.

Также в декларации за последние пять лет перед выходом из гражданства состояние указывалось в размере 300 тысяч долларов.

Ранее британский суд обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта.