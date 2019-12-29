Британский суд обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта

Представители закона изъяли и документ о резидентстве Италии.

Британский суд обязал бизнесмена Олега Тинькова сдать российский и кипрский паспорта. Таковы условия залога для основателя TCS Group Holding. Кроме паспортов россиянину придется сдать суду документ о резидентстве Италии. Такая информация по данным "РБК" размещена в материалах Вестминстерского магистратского суда.

Отметим, что ранее сведения о том, что Тиньков является гражданином Кипра, не сообщались. Паспорт РФ фигурант расследования должен был сдать еще до 16 часов 2 марта. Удостоверение личности Cypriot ID Card удержано полицией.

Ранее налоговая США выдвинула претензии к Олегу Тинькову.

