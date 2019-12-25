Тихановская высказалась насчет поддержки Россией Лукашенко

Политик заявила, что не видит поддержки РФ Александра Лукашенко.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила в интервью журналистам из "Эхо Москвы" о том, что она не видит реальной поддержки со стороны России Александра Лукашенко. Она отметила, что единственным свидетельством стало поздравление Владимира Путина с победой на выборах в республике.

Мы знаем, что Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах, но я думаю, что он увидел потом настроения людей, он увидел все эти демонстрации, которые проходят против Светлана Тихановская, оппозиционный белорусский политик

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Минск сможет самостоятельно определиться с тем, понадобится ли ему помощь других государств в урегулировании нестабильной политической ситуации внутри страны. Чиновник добавил, что Москва готова помочь коллегам, но не будет вмешиваться в ситуацию.

Тихановская считает, что протесты в Белоруссии не идут на спад.