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Тихановская считает, что протесты в Белоруссии не идут на спад

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Оппозиционный политик прокомментировала ситуацию в Белоруссии.

Светлана Тихановская считает, что протесты в Белоруссии не идут на спад. Об этом оппозиционный политик заявила в интервью на радиостанции Эхо Москвы". Бывший кандидат в президенты республики отметила, что стремления граждан к проведению новых выборов не выдыхаются. 

Протесты не выдыхаются, они идут своим чередом. Конечно, в течение недели степень накала может понижаться, но в выходные все вернется в свое русло

Светлана Тихановская, оппозиционный белорусский политик

Напомним, что согласно официальной информации от ЦИК Белоруссии победу на голосовании 9 августа одержал Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов избирателей. Светлана Тихановская заняла второе место с 10, 12% поддержки населения. Оппозиция не признала результаты выборов. После начала массовых протестов тихановская уехала в Литву, где находится  до настоящего времени.

Белорусская оппозиция отложила переговоры с Россией.

Видео: Youtube/Эхо Москвы

 

Теги: белоруссия, оппозиция, протесты, светлана тихановская
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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