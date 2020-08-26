Светлана Тихановская рассказала об обещании представителя США помочь оппозиции Белоруссии. Об этом оппозиционный политик рассказала в интервью для американского телеканала Fox News. Бывший кандидат в президенты республики отметила, что заручилась поддержкой первого заместителя государственного секретаря США Стивена Бигана.
Тихановская объяснила, что американский чиновник дал обещание, что он сам, а также американский народ, сделают все необходимое для того, чтобы помочь белорусской оппозиции в сложной политической ситуации, которая сейчас сложилась в республике. Разговор с Биганом политик описала как "замечательный и добрый". Она не уточнила, как именно Биган поможет оппозиции.
Тихановская поблагодарила Вашингтон за поддержку белорусских граждан, которые требуют уважения к собственному выбору.
Светлана Тихановская объявила о начале "мирной революции" в Белоруссии.
Видео: YT / Страна для жизни
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