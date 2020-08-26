Стивен Биган обещал помочь белорусской оппозиции.

Светлана Тихановская рассказала об обещании представителя США помочь оппозиции Белоруссии. Об этом оппозиционный политик рассказала в интервью для американского телеканала Fox News. Бывший кандидат в президенты республики отметила, что заручилась поддержкой первого заместителя государственного секретаря США Стивена Бигана.

Тихановская объяснила, что американский чиновник дал обещание, что он сам, а также американский народ, сделают все необходимое для того, чтобы помочь белорусской оппозиции в сложной политической ситуации, которая сейчас сложилась в республике. Разговор с Биганом политик описала как "замечательный и добрый". Она не уточнила, как именно Биган поможет оппозиции.

Тихановская поблагодарила Вашингтон за поддержку белорусских граждан, которые требуют уважения к собственному выбору.

Светлана Тихановская объявила о начале "мирной революции" в Белоруссии.

Видео: YT / Страна для жизни