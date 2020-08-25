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Светлана Тихановская объявила о начале "мирной революции" в Белоруссии

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По словам политика, "оппозиция" в республике представляет большинство.

Оппозиционный белорусский политик Светлана Тихановская объявила о начале "мирной революции" в республике. Об этом бывший кандидат в президенты страны сообщила в рамках онлайн-выступления перед депутатами Европарламента.

Мы не являемся больше оппозицией. Мы представляем большинство. Сейчас происходит мирная революция

Светлана Тихановская, белорусский политик

Представительница оппозиции рассказала, что революция в Белоруссии не является геополитической по своей природе. По словам Тихановской, она "ни пророссийская, ни антироссийская, ни проевропейская, ни антиевропейская". Политик объяснила парламентариям ЕП, что народ борется на свою судьбу и за то, чтобы он мог свободно выбирать государственных лидеров.

Тихановская заявила Европарламенту о фальсификации выборов в Белоруссии.

Видео: YouTube / euronews (in English)

Теги: белоруссия, европарламент, оппозиция, революция, светлана тихановская
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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