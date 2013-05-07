The National Interest: Сможет ли Украина победить в возможной войне с Россией

В США раскрыли шансы Киева по защите Донбасса от РФ.

The National Interest задался вопросом, сможет ли Украина победить в возможной войне с Россией. Согласно разработанным экспертами сценариям, Киев не сможет выиграть битву против Москвы ни в одном случае. Анализ обстановки специалисты провели из-за ситуации на юго-востоке Украины, где фиксируется наибольшее количество военной техники с 2014 года. Россия перенесла подразделения Западного, Центрального и Южного военных округов на границу.

В материале американского издания упоминается о том, что Вооруженные силы РФ вряд ли вторгнутся на территорию Украины. При этом оборонная способность ВСУ не так хороша, чтобы оказать достаточное сопротивление, если Москва решит захватить Донбасс. Эксперты уверены, что Киев не может причинить противнику значимого ущерба.

При этом в восстановление экономик ДНР и ЛНР привлечены значительные средства с российской стороны. Аналитик полагают, что рост амбиций может привести к намерениям Кремля заполучить Одессу.

На юге России военные впервые применили новейшую систему радиоподавления "Поле-21".

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