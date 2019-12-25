В США назвали возможных заказчиков российского самолета пятого поколения.

The National Interest назвал российский Су-57 доступным самолетом пятого поколения. Американские журналисты уверены, что для Минобороны РФ вооружение новыми истребителями является приоритетным направлением. При этом источником денежных средств на реализацию проекта для военных могут стать вложения, полученные из-за контрактов на поставку техники иностранным государствам.

При примерной стоимости около 40 миллионов долларов каждый Су-57 сочетает в себе сложную авионику, лучшую в своем классе аэродинамику и внушительный набор вооружений в относительно доступной упаковке. статья The National Interest

Авторы материала считают наиболее вероятными заказчиками Су-57 Индию, Турцию и Алжир. В публикации говорится о том, что к концу 2024 года Минобороны России оснастит армию 22 истребителями пятого поколения, а до конца 2028 года вооруженные силы получат 76 таких боевых бортов.

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Фото: Минобороны России