The National Interest рассказал о возможности включения Вашингтона в боевые действия на Донбассе.

NI предрек гибель "миллионов американцев" при столкновении с Россией. Об этом в материале для американского издания сообщил аналитик компании Wikistrat Грег Лоусон. По мнению специалиста, США ждет "грандиозный стратегический провал", если из-за Донбасса Москва и Киева перейдут к прямой конфронтации.

Россия — великая ядерная держава. Сейчас это единственная ядерная держава, способная в короткие сроки убить десятки миллионов американцев. Это нужно осознать… Это не преувеличение. Грег Лоусон, аналитик компании Wikistrat

Эксперт заявил, что Вашингтон может вступить в противостояние с Россией только в случае жизненно важной ситуации для страны. Однако этому условию не соответствует ситуация, происходящая на юго-востоке Украины. Также в случае боевых действий и последующего вмешательства в конфликт, США станут уязвимыми для Китая. По мнению автора статьи, погружение Белого дома в европейский регион даст Пекину возможность отвлечь противника и воспользоваться ситуацией.

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