В США назвали мертвым самый мощный корабль ВМФ России

The National Interest рассказал о задержках по сроку сдачи крейсера в ряды ВМФ России.

В США назвали мертвым самый мощный корабль Военно-морского флота России. По информации от журналистов издания The National Interest, тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144.2М сейчас, возможно, "покоится с миром". О смерти корабля авторы публикации заявили из-за публикации коллег из Forbes. В августе прошлого года в СМИ назвали "Адмирал Нахимов" потенциально самым мощным российским авианесущим кораблем.

В NI подчеркнули, что ВМФ России "из-за проблем с поставщиками" получит новый крейсер не ранее 2023 года. Ранее военные планировали иметь корабль на вооружении уже в 2022 году. Журналисты объяснили, что модернизация на крейсере ведется с 2013 года, а работы должны были завершиться еще в 2018 году. В настоящее время конкретные причины задержек по график ремонта неизвестны иностранцам.

Фото: Минобороны России