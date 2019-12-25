Крейсер "Адмирал Нахимов" передадут ВМФ России в 2023 году

Сроки сдачи снова перенесли из-за проблем с поставщиками.

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" будет передан Военно-морскому флоту России после ремонта и модернизации в 2023 году. Сейчас он находится на заводе "Севмаш". Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

В августе прошлого года было объявлено, что восстановительные работы крейсера идут по графику, на судне начался монтаж систем вооружения.

Из-за проблем с поставщиками передача крейсера "Адмирал Нахимов" флоту перенесена в лучшем случае на 2023 год. Михаил Будниченко, гендиректор "Севмаша"

Эксперты считают, что после модернизации крейсер будет самым мощным надводным кораблем российского ВМФ.

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Фото: YouTube / NewWeapons Update