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Крейсер "Адмирал Нахимов" передадут ВМФ России в 2023 году
Сегодня, 13:09
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phil_k

Крейсер "Адмирал Нахимов" передадут ВМФ России в 2023 году

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Сроки сдачи снова перенесли из-за проблем с поставщиками.

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" будет передан Военно-морскому флоту России после ремонта и модернизации в 2023 году. Сейчас он находится на заводе "Севмаш".  Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

В августе прошлого года было объявлено, что восстановительные работы крейсера идут по графику, на судне начался монтаж систем вооружения. 

Из-за проблем с поставщиками передача крейсера "Адмирал Нахимов" флоту перенесена в лучшем случае на 2023 год.

Михаил Будниченко, гендиректор "Севмаша" 

Эксперты считают, что после модернизации крейсер будет самым мощным надводным кораблем российского ВМФ. 

Ранее CNN заметил "беспрецедентную военную мощь" России в Арктике.

Фото: YouTube / NewWeapons Update

Теги: адмирал нахимов, вмф россии, ракетный крейсер
Категории: Новости России, Лента новостей,

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