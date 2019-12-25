В США оценили преимущества танка "Бурлак" перед "Арматой"

Эксперты считают, что производство "Бурлаков" дешевле "Арматы" из-за шасси.

В интернете появились изображения российского танка "Бурлак", что сразу заинтересовало американских журналистов издания The National Interest. Эксперты отметили его преимущества перед Т-14 "Армата".

По словам военного обозревателя Питера Сучиу новый танк не такой продвинутый, как Т-14 "Армата", однако он дешевле и проще в изготовлении. Эксперт отметил, поскольку танк создан на шасси Т-80, то производство "Бурлаков" обошлось бы гораздо дешевле, чем "Арматы". Он объясняет это тем, что у России есть большое количество этих деталей.

Также в NI рассказали, что конструкция новой башни "Бурлака" обладает низким лобовым профилем. Экипаж танка располагается отдельно от боеприпасов и топливных баков, что позволяет ему находится в безопасности.

Ранее в Дагестане загорелся танк на территории воинской части.

Фото: Facebook / Алексей Хлопотов