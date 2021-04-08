В Дагестане загорелся танк на территории воинской части

Пострадавших в Южном военном округе нет.

В Дагестане на открытой стоянке загорелся танк на территории воинской части. Об этом сообщили журналистам представители Южного военного округа. По информации от пресс-службы, инцидент зафиксирован на территории Буйнакского района. В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время специалисты устанавливают причины воспламенения боевой машины.

7 апреля 2021 года около 23:00 на открытой стоянке воинской части в Буйнакском районе Республики Дагестан произошло возгорание танка. Пожарными расчетами возгорание машины было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет. пресс-служба ЮВО

Журналисты Telegram-канала Baza уточнили, что пожар произошел в воинской части под номером 63354. Согласно предварительным данным, воспламенения могло быть вызвано сдетонированными боеприпасами, загруженными в бак танка. Взрыв мог привести к короткому замыканию.

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Видео: Telegram / Baza