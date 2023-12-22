В Дагестане во время КТО задержали троих террористов

При задержании у преступников изъяли автоматическое оружие и боеприпасы к нему.

В Дагестане во время контртеррористической операции (КТО) задержали троих террористов. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Сегодня утром, 31 марта, в комитете сообщили, что спецназовцы заблокировали террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. Операцию провели под руководством оперативного штаба НАК. В результате были задержаны трое человек, которые планировали "совершить ряд преступлений террористической направленности".

Также сообщается, что при задержании у преступников изъяли автоматическое оружие и боеприпасы к нему. Потерь среди личного состава сил правопорядка нет, мирные жители не пострадали.

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Видео: Telegram / РИА Новости