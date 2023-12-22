ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае

Оперативники выявили мигрантов, планировавших взорвать самодельное устройство.

ФСБ пресекла деятельность трех иностранцев, планировавших организовать теракт на территории Ставропольского края. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей силового ведомства. Известно, что подозреваемые прибыли в Россию из Центральной Азии. В социальных сетях распространилось видео, на котором показано, как один из фигурантов расследования пришел в магазин для того, чтобы приобрести грозди. Эти элементы необходимы для создания самодельной бомбы. В кадре слышно, что сотрудница магазина спрашивает клиента о том, действительно ли ему необходим один килограмм. Далее оперативниками показывается видеозапись задержания преступников и изъятые компоненты взрывного устройства.

... Планировали совершить террористический акт путем взрыва в одном из мест массового пребывания людей на территории Ставропольского края. ЦОС ФСБ РФ

Во время проведения следственных действий по месту проживания подозреваемых силовиками были обнаружены и изъяты составные части СВУ, а также химические вещества и поражающие элементы. По факту произошедшего ведется уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Террористический акт".

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России, Telegram / RT на русском