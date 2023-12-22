ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае

ФСБ пресекла деятельность трех иностранцев, планировавших организовать теракт на территории Ставропольского края. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей силового ведомства. Известно, что подозреваемые прибыли в Россию из Центральной Азии. В социальных сетях распространилось видео, на котором показано, как один из фигурантов расследования пришел в магазин для того, чтобы приобрести грозди. Эти элементы необходимы для создания самодельной бомбы. В кадре слышно, что сотрудница магазина спрашивает клиента о том, действительно ли ему необходим один килограмм. Далее оперативниками показывается видеозапись задержания преступников и изъятые компоненты взрывного устройства.
... Планировали совершить террористический акт путем взрыва в одном из мест массового пребывания людей на территории Ставропольского края.
ЦОС ФСБ РФ
Во время проведения следственных действий по месту проживания подозреваемых силовиками были обнаружены и изъяты составные части СВУ, а также химические вещества и поражающие элементы. По факту произошедшего ведется уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Террористический акт".
В Парголово в квартире погибшего петербуржца нашли нарколабораторию.
Фото и видео: ЦОС ФСБ России, Telegram / RT на русском
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