Появилось видео стрельбы в кофейне Дербента

В Дагестане пострадали несколько человек.

В социальных сетях появилась видеозапись стрельбы, которая произошла в кафе, расположенном на территории города Дербент. Журналисты телеканала "360" узнали о том, что в момент чрезвычайной ситуации в заведении общепита находились семьи с маленькими детьми. Очевидцы сообщили о том, что один мужчина с ребенком на руках выбежал из помещения, в то время как женщины упали на пол и прикрыли собой детей. Однако, по предварительным данным, полученным от СМИ, один из несовершеннолетних посетителей все же оказался ранен.

В издании добавили, что стрелком стал 28-летний посетитель. Он сидел за столиком и с кем-то беседовал. В какой-то момент злоумышленник достал пистолет, после чего выбежал на улицу и открыл огонь в собеседника. В результате его оппонент пострадал. На текущий момент установлено, что пациентом стал 38-летниц мужчина. Он госпитализирован. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемого и устанавливают личность преступника. Следователи успели выяснить, что нападавший стрелял из травматического пистолета. Он скрылся с места ЧП на черном автомобиле Lexus LX570.

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Фото и видео: телеканал "360"