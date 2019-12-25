Мужчина пытался отправить стабилизаторы с идентификационными номерами.

На Урале задержали мужчину, пытавшегося отправить в Армению части танков. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе регионального таможенного управления. Специалисты пресекли незаконную деятельность по пересылке запасных частей боевых машин. Речь идет об отправке в иностранное государство танкового стабилизатора. Объекты были перекрашены нарушителем, чтобы скрыть идентификационные номера.

Продукцию военного назначения - 37 стабилизаторов частоты 8Л026П и 30 поляризованных реле РП-5 для блока управления танкового стабилизатора - отправил житель Южного Урала (Челябинской области) через курьерскую службу. Для организации поставки гражданин РФ предоставил в транспортно-логистическую компанию поддельную доверенность на экспорт. пресс-служба Уральского таможенного управления

В ФСВТС России рассказали, что стабилизаторы устанавливаются в военной технике, в том числе в танках Т-72. Завод-производитель машин сообщил, что изъятый товар запрещен к свободной продаже. Он относится к номенклатуре ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ. По факту совершения попытки преступления возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на семь лет и штраф до одного миллиона рублей.

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Фото: Piter.tv