На юге России военные впервые применили новейшую систему радиоподавления "Поле-21"

Комплекс способен создавать 50-километровую зону радиопомех.

Специалисты по радиоэлектронной борьбе 49-й армии Южного военного округа впервые применили новейший комплекс "Поле-21". Об этом сообщает "Российская газета".

Этот "непроницаемый купол" позволяет держать под контролем воздушное пространство в радиусе более 50 километров. Также "Поле" может работать в температурном диапазоне от -40 до +50 градусов по Цельсию.

По данным издания, комплекс, по сути, генерирует помехи, которые способны подавлять аппаратуру летательных аппаратов, позволяющую им перемещаться с помощью радионавигации. Сообщается, что "Поле-21" уже может противостоять таким системам как GPS (США), Beidou (Китай) и Galileo (Евросоюз).

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Фото: Минобороны РФ