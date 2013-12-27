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На юге России военные впервые применили новейшую систему радиоподавления "Поле-21"
Сегодня, 16:51
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phil_k

На юге России военные впервые применили новейшую систему радиоподавления "Поле-21"

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Комплекс способен создавать 50-километровую зону радиопомех.

Специалисты по радиоэлектронной борьбе 49-й армии Южного военного округа впервые применили новейший комплекс "Поле-21". Об этом сообщает "Российская газета".

Этот "непроницаемый купол" позволяет держать под контролем воздушное пространство в радиусе более 50 километров. Также "Поле" может работать в температурном диапазоне от -40 до +50 градусов по Цельсию.

По данным издания, комплекс, по сути, генерирует помехи, которые способны подавлять аппаратуру летательных аппаратов, позволяющую им перемещаться с помощью радионавигации. Сообщается, что "Поле-21" уже может противостоять таким системам как GPS (США), Beidou (Китай) и Galileo (Евросоюз). 

Ранее The National Interest назвал российский Су-57 доступным.

Фото: Минобороны РФ

Теги: войска рэб, поле-21, радиоэлектронная борьба
Категории: Новости России, Лента новостей,

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