Теннисист Медведев высказался о тюремном сроке американки Грайнер

Россиянин оценил ситуацию как "непростую".

Первая ракетка мира, российский представитель Даниил Медведев на пресс-конференции перед журналистами высказался о тюремном сроке, который Москва назначила американской баскетболистке Бриттни Грайнер по делу о ввозе наркотических веществ. Ролик с брифинга доступен на YouTube-канале международного соревнования US Open, который является последним мероприятием в сезоне в рамках серии турнира Большого шлема. Спортсмен считает ситуацию, в которую попала иностранка, непростой.

Думаю, можно сравнить ее с другими ситуациями. Например, Новака. Он не смог приехать в США, потому что здесь другие законы. Тут что-то похожее. Что у нее было? Марихуана? Я точно не помню. Но закон есть закон. Конечно, если у нее ничего не было и ей подкинули, то это плохо. Даниил Медведев, теннисист

Напомним, что вечером 29 августа Даниил Медведев вышел во второй круг US Open, одержав победу над американским соперником Стефаном Козловым в трех сетах. Встреча завершилась с итогом 6:2, 6:4, 6:0. В следующем круге россиянин сыграет против француза Артура Риндеркнеха.

Кудерметова стартовала с победы на US Open.

Фото и видео: YouTube / US Open Tennis Championships