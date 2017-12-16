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Даниил Медведев в 15-й раз в карьере выиграл сет со счётом 6:0 на US Open

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Россиянин обыграл американца Стефана Козлова.

Российский представитель и первая ракетка мира Даниил Медведев вышел во второй круг Открытого чемпионата США (US Open). В стартовой игре теннисист, являющийся действующим чемпионом международного состязания, обошел по результату американского оппонента Стефана Козлова. Результат матча - 6:2, 6:4, 6:0. На корте противники провели 2 часа 1 минуту. Следующим соперником россиянина станет француз Атур Риндеркнеш.

Чорич стал победителем турнира "Мастерс" в Цинциннати.

Фото и видео: YouTube / US Open Tennis Championships

Теги: us open, даниил медведев, открытый чемпионат сша
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, Спорт, Теннис,

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