Даниил Медведев в 15-й раз в карьере выиграл сет со счётом 6:0 на US Open

Россиянин обыграл американца Стефана Козлова.

Российский представитель и первая ракетка мира Даниил Медведев вышел во второй круг Открытого чемпионата США (US Open). В стартовой игре теннисист, являющийся действующим чемпионом международного состязания, обошел по результату американского оппонента Стефана Козлова. Результат матча - 6:2, 6:4, 6:0. На корте противники провели 2 часа 1 минуту. Следующим соперником россиянина станет француз Атур Риндеркнеш.

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Фото и видео: YouTube / US Open Tennis Championships