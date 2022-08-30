Россиянка обыграла на корте хорватку Векич.

Российская теннисистка Вероника Кудерметова стартовала с победы на US Open. В рамках Открытого чемпионата США в 2022 году спортсменка пробилась во второй круг. В первом этапе международного соревнования, проводящегося в Нью-Йорке, девушка обошла по очкам оппонентку из Хорватии Донну Векич. Матч завершился с результатом 7:5, 6:3. Теннисистки провели на корте чуть более полутора часов. Следующей соперницей россиянки будет лидер схватки между американкой Коко Вандевеге (wild card) и бельгийской Мариной Заневской.

Касаткина не смогла выйти во второй круг US Open.

Фото и видео: YouTube / US Open Tennis Championships