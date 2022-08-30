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Кудерметова стартовала с победы на US Open

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Россиянка обыграла на корте хорватку Векич.

Российская теннисистка Вероника Кудерметова стартовала с победы на US Open. В рамках Открытого чемпионата США в 2022 году спортсменка пробилась во второй круг. В первом этапе международного соревнования, проводящегося в Нью-Йорке, девушка обошла по очкам оппонентку из Хорватии Донну Векич. Матч завершился с результатом  7:5, 6:3. Теннисистки провели на корте чуть более полутора часов. Следующей соперницей россиянки будет лидер схватки между американкой Коко Вандевеге (wild card) и бельгийской Мариной Заневской.

Касаткина не смогла выйти во второй круг US Open.

Фото и видео: YouTube / US Open Tennis Championships

Теги: us open, вероника кудерметова, открытый чемпионат сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Спорт, Теннис,

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