Россиянка проиграла британке Дарт.

Российская представительница Дарья Касаткина не смогла выйти во второй круг US Open. Данное мероприятие является последним в сезоне из серии турниров Большого шлема. Международные соревнования проводятся в Нью-Йорке. В стартовой игре спортсменка, являющаяся первой ракеткой России, уступила на корте британской оппонентке Хэрриет Дарт с результатом 6:7 (8:10), 6:1, 3:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 30 минут. В следующем круге Открытого чемпионата США Дарт сыграет против венгерки Далмы Галфи.

Российская теннисистка Аванесян проиграла на старте US Open.

Фото и видео: YouTube / US Open Tennis Championships