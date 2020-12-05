Российская теннисистка Аванесян проиграла на старте US Open

Элина Аванесян уступила по очкам Александре Крунич из Сербии.

Российская представительница Элина Аванесян проиграла на старте US Open. Девушка на смогла одолеть на корте сербскую оппонентку Александру Крунич в матче первого круга Открытого чемпионата США, который является последним мероприятием в сезоне в серии Большого шлема. Встреча завершилась с результатом 6:4, 6:4 в пользу иностранки. Спортсменки провели на корте 1 час 21 минуту. Следующей соперницей Крунич станет чешская теннисистка Барбора Крейчикова.

Российская теннисистка Самсонова вышла во второй круг US Open.

Фото и видео: YouTube / US Open Tennis Championships