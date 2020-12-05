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Российская теннисистка Аванесян проиграла на старте US Open

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Элина Аванесян уступила по очкам Александре Крунич из Сербии.

Российская представительница Элина Аванесян проиграла на старте US Open. Девушка на смогла одолеть на корте сербскую оппонентку Александру Крунич в матче первого круга Открытого чемпионата США, который является последним мероприятием в сезоне в серии Большого шлема. Встреча завершилась с результатом 6:4, 6:4 в пользу иностранки. Спортсменки провели на корте 1 час 21 минуту. Следующей соперницей Крунич станет чешская теннисистка Барбора Крейчикова.

Российская теннисистка Самсонова вышла во второй круг US Open.

Фото и видео: YouTube / US Open Tennis Championships

Теги: us open, открытый чемпионат сша, элина аванесян
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт, Теннис,

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