Российская теннисистка Самсонова вышла во второй круг US Open

Девушка обыграла на корте чешку Сару Бейлек.

Российская представительница Людмила Самсонова во вторник 30 августа обыграла представительницу Чехии Сару Бейлек в матче первого круга Открытого чемпионата США. Игра завершилась с результатом 6:3, 6:1. Следующей соперницей спортсменки станет канадка Лейла Анни Фернандес.

Людмила Самсоновой 23 года. Девушка занимает 35-е место в рейтинге WTA (Женской теннисной ассоциации). Спортсменка смогла завоевать уже три титула под эгидой организации. На серии турниров Большого шлема лучшим результатом россиянки является выход в четвертый круг Уимблдона в 2021 году.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года. В сезоне он является заключительным мероприятием, проводимым в рамках Большого шлема. Игра проводятся на покрытии "хард". Международные соревнования завершатся 11 сентября. Общий призовой фонд составляет 60 миллионов долларов.

Хачанов вышел во второй круг US Open.

Фото и видео: YouTube / US Open Tennis Championships