Хачанов вышел во второй круг US Open

Россиянин обыграл в первом этапе турнира американца.

Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг Открытого чемпионата США. В рамках стартовой игры теннисист одержал по очкам победу над американским представителем Денисом Кудлой. Встреча завершилась с результатом 3:6, 6:1, 6:2, 6:2. Продолжительность игры на корте составила 2 часа 9 минут. Следующим оппонентом россиянина станет лидер схватки между словенским представителей Алексом Молчаном и бразильцем Тьяго Монтейро. Напомним, что действующим чемпионом международного теннисного соревнования US Open, который проводится Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября, является россиянин Даниил Медведев.

Даниил Медведев в 15-й раз в карьере выиграл сет со счётом 6:0 на US Open.

Фото и видео: YouTube / US Open Tennis Championships