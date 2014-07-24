Татарка показала нового парня на публике

Им оказался известный танцор Даниила Патлах.

В субботу, 12 июня, Ира Смелая, бывшая супруга солиста Little Big Ильи Прусикина, появилась на публике с новым парнем. Им оказался известный танцор Даниила Патлах. Совместную фотографию девушка опубликовала в своем профиле в Instagram.

Молодые люди появились вместе на премии "ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга", проходившей в Елагином дворце.

В комментариях к посту многие зрители посчитали, что у них отношения. Танцор же отреагировал на фото, оставив в комментариях смайлик с синим сердечком и языком.

Напомним, 31 августа 2020 года фронтмен Little Big Илья Прусикин и певица Ирина Смелая объявили в своих соцсетях о разводе. Семья записала видеообращение для фанатов, в котором рассказала о ситуации. Прусикин отметил, что пара останется в дружеских отношениях, а само решение было принято еще в декабре.

В конце мая солистка группы Little Big Софья Таюрская призналась в романе с Ильей Прусикиным. Об этом она рассказала в шоу "Осторожно, Собчак!". Как рассказала Софья, они начали встречаться с Ильичом уже после расставания с его женой Ириной Смелой. Также солистка отметила, что она и сама разошлась со своим мужчиной после семи лет отношений, с которым у нее были планы на брак и детей. и несмотря на всё это, многие всё равно называли ее разлучницей.

Ранее Piter.tv писал, что rлип Little Big на кавер хита Everybody набрал почти 3,5 млн просмотров на YouTube.

Фото: Instagram / smelaya_ira