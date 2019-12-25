В Елагином дворце в декабре для учеников младшей школы проведут балы

Мероприятие cмогут посетить организованные группы учащихся с 1 по 4 класс.

В Елагином дворце в период новогодних праздников для учеников младших классов проведут балы. Об этом сообщили в ЦПКиО им. С.М. Кирова.

В период с 15 по 28 декабря 2022 года школьники смогут перенестись в ХIХ век. На праздник приедут Снегурочка и Церемониймейстер. Вместе с маленькими гостями они раскроют тайны бала. Кроме того, ребят познакомят с этикетом.

Добавим, что мероприятие cмогут посетить организованные группы учащихся с 1 по 4 класс. Узнать подробности можно на сайте организации или по телефону: (812) 430-11-50, +7 931 578-25-98.

Ранее на Piter.tv: живую 23-метровую ель установят на Дворцовой площади.

Фото: ВКонтакте / ЦПКиО им. С.М. Кирова на Елагином острове (Екатерина Стригина)