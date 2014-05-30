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Живую 23-метровую ель установят на Дворцовой площади
Сегодня, 19:15
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Живую 23-метровую ель установят на Дворцовой площади

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Петербург украсят световыми инсталляциями и живыми деревьями меньших размеров.

На Дворцовой площади к Новому году установят 23-метровую живую ель. Дерево украсят конфетами и гирляндами, снеговиками и лошадками. Информация об этом появилась на портале госзакупок. 

Петербург украсят световыми инсталляциями и живыми деревьями меньших размеров. Центр города украсят 25 елей высотой от 2 до 5 метров и 48 высотой до 3,5 метра. Еще шесть искусственных деревьев появятся в разных районах города.

Ранее стало известно, что после двух лет перерыва Новый год отпразднуют на Дворцовой площади. В 2022 году на украшения города планируется потратить более 600 млн рублей. Отмечается, что полностью обновится световое оформление Дома книги на Невском проспекте, а также здания Биржи, которое планируется открыть после капитального ремонта.

Фото: Piter.tv

Теги: дворцовая площадь, ель, инсталляция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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