Живую 23-метровую ель установят на Дворцовой площади

Петербург украсят световыми инсталляциями и живыми деревьями меньших размеров.

На Дворцовой площади к Новому году установят 23-метровую живую ель. Дерево украсят конфетами и гирляндами, снеговиками и лошадками. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Петербург украсят световыми инсталляциями и живыми деревьями меньших размеров. Центр города украсят 25 елей высотой от 2 до 5 метров и 48 высотой до 3,5 метра. Еще шесть искусственных деревьев появятся в разных районах города.

Ранее стало известно, что после двух лет перерыва Новый год отпразднуют на Дворцовой площади. В 2022 году на украшения города планируется потратить более 600 млн рублей. Отмечается, что полностью обновится световое оформление Дома книги на Невском проспекте, а также здания Биржи, которое планируется открыть после капитального ремонта.

Фото: Piter.tv