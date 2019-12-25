Пиотровский: после двух лет перерыва Новый год отпразднуют на Дворцовой площади

В 2022 году на украшения города планируется потратить более 600 млн рублей. Отмечается, что полностью обновится световое оформление Дома книги на Невском проспекте, а также здания Биржи, которое планируется открыть после капитального ремонта.

В новогоднюю ночь пройдут праздничные мероприятия на Дворцовой площади. Они не проводились там два года из-за ковидных ограничений, пишет в своем телеграм-канале рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

На Конюшенной площади вновь откроют ледовый каток. Открыть его планируют раньше, чем в прошлом году, – уже в начале декабря. Еще один каток появится на Манежной площади, где пройдет традиционная рождественская ярмарка.

В 2022 году на украшения города планируется потратить более 600 млн рублей. Отмечается, что полностью обновится световое оформление Дома книги на Невском проспекте, а также здания Биржи, которое планируется открыть после капитального ремонта. Все украшения будут выдержаны в едином художественном стиле.

Фото: Piter.tv

