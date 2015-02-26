Елагин дворец закроют для посетителей 8 и 9 июня

Приостановка работы дворца связана с техническими причинами.

На этой неделе в среду и четверг, 8 и 9 июня, Елагин дворец закроют для посещения. Об этом рассказали в группе "ЦПКиО им. С. М. Кирова на Елагином острове" в социальной сети "ВКонтакте".

Приостановка работы дворца связана с техническими причинами. Кроме этого, будут действовать ограничения на вход 10 июня. Попасть в музей можно будет только с 12:00 до 18:30. У горожан просят прощение за доставленные неудобства.

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Фото: Вконтакте / ЦПКиО им. С. М. Кирова на Елагином острове