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Елагин дворец закроют для посетителей 8 и 9 июня
Сегодня, 22:47
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Елагин дворец закроют для посетителей 8 и 9 июня

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Приостановка работы дворца связана с техническими причинами.

На этой неделе в среду и четверг, 8 и 9 июня, Елагин дворец закроют для посещения. Об этом рассказали в группе "ЦПКиО им. С. М. Кирова на Елагином острове" в социальной сети "ВКонтакте".

Приостановка работы дворца связана с техническими причинами. Кроме этого, будут действовать ограничения на вход 10 июня. Попасть в музей можно будет только с 12:00 до 18:30. У горожан просят прощение за доставленные неудобства.

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Фото: Вконтакте / ЦПКиО им. С. М. Кирова на Елагином острове

Теги: елагин дворец, посетители, технические причины
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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