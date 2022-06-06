На Думской улице высадили более 300 кустов сирени

Вдоль Периных рядом на Думской улице высадили сиреневую аллею. Озеленение приурочили к 350-летию Петра I и Дню рождения Петербурга, который был 27 мая.
Всего было высажено 319 кустов сирени.
Сирень была выбрана не случайно - она была ввезена в Россию первым русским императором, отлично впишется в городской ландшафт и долгие годы будет радовать петербуржцев своей красотой и ярким цветением.
рассказала врио главы Центрального района Елена Федорова.
Также в посадке принимали участие вице-губернатор Анатолий Повелий и гендиректор IT-компании "OBIT", которая и профинансировала благоустройство.
Далее за саженцами будут следить сотрудники садово-паркового предприятия "Центральное".
Видео: Telegram / Елена Федорова
Фото: Telegram / Анатолий Повелий
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