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На Думской улице высадили более 300 кустов сирени

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Озеленение профинансировала частная компания.

Вдоль Периных рядом на Думской улице высадили сиреневую аллею. Озеленение приурочили к 350-летию Петра I и Дню рождения Петербурга, который был 27 мая.

Всего было высажено 319 кустов сирени. 

Сирень была выбрана не случайно - она была ввезена в Россию первым русским императором, отлично впишется в городской ландшафт и долгие годы будет радовать петербуржцев своей красотой и ярким цветением.

рассказала врио главы Центрального района Елена Федорова.

Также в посадке принимали участие вице-губернатор Анатолий Повелий и гендиректор IT-компании "OBIT", которая и профинансировала благоустройство. 

Далее за саженцами будут следить сотрудники садово-паркового предприятия "Центральное". 

Видео: Telegram / Елена Федорова

Фото: Telegram / Анатолий Повелий

Теги: благоустройство, озеленение, сирень
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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