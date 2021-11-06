Елагин дворец закроют на два дня

Там пройдет Третий Форум уличного искусства.

Елагин дворец будет закрыт 8 и 9 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ЦПКиО им. Кирова.

В эти дни во дворце будет проводиться Третий Форум уличного искусства. Он соберет исследователей из разных городов России для освещения научной и исследовательской деятельности в области стрит-арта. Петербургские специалисты выступят с темой: "Развитие направления стикер-арта на примере "Фестиваля авторской наклейки" в Санкт-Петербурге". Также на форум приедут спикеры из Москвы, Нижнего Новгорода, Перми, Владивостока, Братска.

Кроме того, на форуме покажут независимые короткометражки о российском стрит-арте.

Ранее Piter.tv рассказывал о том, что на Елагином острове работает выставка граффити-художника Саши Труна.

Подписывайтесь на нашу страничку в "ВКонтакте" и Telegram.