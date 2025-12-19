ТНТ проведёт DJ-сеты на льду ЦПКиО им. Кирова

До старта первого сеанса гостей ожидает специальная спортивная разминка с участием известного спортсмена и участника проекта "Титаны" на телеканале ТНТ Георгия Славороссова.

В воскресенье, 8 января, Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова приглашает горожан и гостей насладиться тематическими DJ-сетами телеканала ТНТ на ледовом катке. Мероприятие предусматривает три сеанса музыкального катания на льду, запланированных на 18:00–19:00, 20:00–21:00 и 22:00–23:00.

До старта первого сеанса гостей ожидает специальная спортивная разминка с участием известного спортсмена и участника проекта "Титаны" на телеканале ТНТ Георгия Славороссова. Опытный тренер проведет мастер-класс по подготовке тела к активному отдыху на льду, зарядив публику энергией и настроив на веселые танцы и спортивные забавы под звуки электронной музыки.

Музыка вечера будет представлена талантливым диджеем Даней Федоровым. Программа включает развлекательную составляющую, интерактивы с ведущими и эмоциональную атмосферу городской вечеринки под открытым небом.

Организаторы обещают создать незабываемую атмосферу зимних развлечений, сочетающую активный отдых, живую музыку и элементы современного шоу-пространства. Вечером 8 января каток ЦПКиО им. Кирова станет настоящим праздником для любителей зимы и активных видов досуга.

Фото: ТНТ