На Елагином острове откроется выставка граффити-художника Саши Труна

В основу работ легли детские рисунки.

На Елагином острове 28 июня откроется персональная выставка граффити-райтера Саши Труна "Знак Сокрытия". Он является основателем команды "Top and Dope" с мировым именем, участвует в деятельности европейской команды "Heavy Artillery" и мировой граффити-команды MDR.

В основу полотен художника легли рисунки его детей. Вторая часть экспозиции — результаты монолога Саши Труна с самим собой. В Полуциркульном выставочном зале Конюшенного корпуса будет представлено 26 холстов. Все они были созданы для выставки.

Поводом для нее [персональной выставки] послужили мысли художника о собственной семье и троих детях, которые подрастают в стремительно меняющемся мире. Каждый день в "мире взрослых" происходят события, которые переворачивают все с ног на голову, в то время как дети продолжают жить своей беззаботной жизнью, и лишь эхом до них доносятся мировые события и потрясения. объясняют организаторы.

Паблик-арт объекты разместятся в четырех местах парка. Вместе они складываются в творческий псевдоним автора — "TRUN". Выставка будет работать до 26 июля.

Фото: Фонд "Inloco"