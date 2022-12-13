Танки Abrams вошли в Хельсинки на фоне подготовки к созданию базы НАТО в Финляндии

Диппредставительство заявляло, что на этой неделе США будут перебрасывать военную технику через Эстонию для проведения совместных учений с новым членом НАТО Финляндией.

Американские танки Abrams, доставленные в Финляндию на пароме из Эстонии, провезли по улицам Хельсинки. Тяжёлая бронетехника прибыла в порт 18 апреля.

Читатель "Фонтанки" стал свидетелем переброски военной техники в Хельсинки. На кадрах видно, как тягачи везут танки. Возможно, технику везут на учения, о которых в начале недели сообщило американское посольство в Таллине.

Диппредставительство заявляло, что на этой неделе США будут перебрасывать военную технику для проведения совместных учений с новым членом НАТО Финляндией. В состав контингента входят танки Abrams и боевые машины Bradley. Финляндия официально присоединилась к Североатлантическому альянсу 4 апреля.

Скриншот из видео "Фонтанки"