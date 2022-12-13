Страна стала 31-м членом Североатлантического альянса.

Финляндия официально вступила в НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Североатлантического альянса.

Церемония передачи документа о присоединении страны к НАТО велась на сайте организации. Документ передал глава МИД Финляндии Пекка Хаависто. На церемонии также присутствовали генсек альянса Йенс Столтенберг и госсекретарь Энтони Блинкен.

Отметим, что Финляндия стала 31-м членом Североатлантического альянса.

Ранее Шойгу заявил, что НАТО усиливает антироссийский курс.

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