Шойгу заявил, что НАТО усиливает антироссийский курс

Российский министр по обороне Сергей Шойгу заявил, что НАТО усиливает антироссийский внешнеполитический курс. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления перед коллегами на тематическом селекторном совещании с руководством военного ведомства. По мнению специалиста, Североатлантическая деятельность ведет к эскалации конфликта с Москвой. В частности, речь идет о наращивании объемов боевых поставок киевском у режиму со стороны Запада. Сергей Шойгу заметил, что у недружественных России стран есть планы по отправке на поле сражений свыше 200 единиц танков.
США и их союзники наращивают военную помощь Украине. Заявлено, что только в этом году они готовы поставить свыше 200 танков западного производства, более 400 современных боевых бронированных машин.
Сергей Шойгу, глава Минобороны России
Шойгу сообщил об уничтожении 14 установок HIMARS в 2023 году.
Фото и видео: Минобороны России
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