Шойгу заявил, что НАТО усиливает антироссийский курс

Глава Минобороны РФ оценил стремление Запада передать ВСУ как можно больше военной техники.

Российский министр по обороне Сергей Шойгу заявил, что НАТО усиливает антироссийский внешнеполитический курс. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления перед коллегами на тематическом селекторном совещании с руководством военного ведомства. По мнению специалиста, Североатлантическая деятельность ведет к эскалации конфликта с Москвой. В частности, речь идет о наращивании объемов боевых поставок киевском у режиму со стороны Запада. Сергей Шойгу заметил, что у недружественных России стран есть планы по отправке на поле сражений свыше 200 единиц танков.

США и их союзники наращивают военную помощь Украине. Заявлено, что только в этом году они готовы поставить свыше 200 танков западного производства, более 400 современных боевых бронированных машин. Сергей Шойгу, глава Минобороны России

Шойгу сообщил об уничтожении 14 установок HIMARS в 2023 году.

Фото и видео: Минобороны России