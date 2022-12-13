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Шойгу заявил, что НАТО усиливает антироссийский курс

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Глава Минобороны РФ оценил стремление Запада передать ВСУ как можно больше военной техники.

Российский министр по обороне Сергей Шойгу заявил, что НАТО усиливает антироссийский внешнеполитический курс. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления перед коллегами на тематическом селекторном совещании с руководством военного ведомства. По мнению специалиста, Североатлантическая деятельность ведет к эскалации конфликта с Москвой. В частности, речь идет о наращивании объемов боевых поставок киевском у режиму со стороны Запада. Сергей Шойгу заметил, что у недружественных России стран есть планы по отправке на поле сражений свыше 200 единиц танков.

США и их союзники наращивают военную помощь Украине. Заявлено, что только в этом году они готовы поставить свыше 200 танков западного производства, более 400 современных боевых бронированных машин.

Сергей Шойгу, глава Минобороны России

Шойгу сообщил об уничтожении 14 установок HIMARS в 2023 году.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: военная помощь, всу, минобороны, нато, сергей шойгу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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Хлупин Мирослав
Сегодня 16:24

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