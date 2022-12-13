Шойгу сообщил об уничтожении 14 установок HIMARS в 2023 году

Глава Минобороны рассказал о ликвидации западной техники на СВО.

Российские Вооруженные силы с начала текущего года года нанесли удар по 14 пусковым установкам реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства, расположенные в зоне специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление в рамках тематического селекторного совещания с коллегами сделал министр по обороне Сергей Шойгу.

Кроме того, военные ударили по 59 артиллерийским системам М-777, 13 самоходным артиллерийским установкам Paladin и еще 30 самоходным артиллерийским установкам из Польши, Германии, Франции и Чехии. Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Напомним, что в феврале 2023 года Служба внешней разведки (СВР) доложила общественности о том, что за последний год проведения специальной военной операции на Украине российская армия ликвидировала большую часть западной техники и вооружений, которые коллективный Запад передал киевскому режиму в качестве военной поддержки. В ведомстве добавили, что речь идет о поставке ВСУ от стран-участниц НАТО более 1170 комплексов ПВО, 440 танков, 1510 боевых машин пехоты, 9,8 тыс. ракет к реактивным системам залпового огня (РСЗО).

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Фото и видео: Минобороны России