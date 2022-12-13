Шойгу: электронный формат помог обеспечить эффективность призыва на военную службу в РФ

Глава Минобороны РФ рассказал о весеннем призыве в стране.

Поступление сведений в электронном виде позволило российскому министерству по обороне обеспечить высокую эффективность призыва граждан на военную службу в рамках весенней призывной кампании в 2023 году. Соответствующей информацией с коллегами на тематическом селекторном совещании поделился глава профильного ведомства Сергей Шойгу.

то ускорило обмен информацией комиссариатов с органами исполнительной власти, позволило оперативно актуализировать электронные базы данных и обеспечить высокую эффективность. Удалось уменьшить проявления бюрократизма и волокиты, отказаться от ненужных процедур. Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Сергей Шойгу рассказал о том, что призыв граждан в стране обеспечивают более 2 700 призывных комиссий. По указу главы государства Владимира Путина, в Вооруженные силы РФ будет отправлено в текущем году порядка 147 тысяч человек.

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Фото и видео: Минобороны России