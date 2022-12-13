Высокоточные российские удары нарушили производство оружия на Украине

Глава Минобороны РФ рассказал о работе военных на СВО.

Российские вооруженные силы с начала проведения специальной военной операции на Украине высокоточными ударами нарушили производство ряда образцов иностранных вооружений (киевсеого и западного образца), а также переброску боеприпасов и топлива на линию фронта противниками. Соответствующее заявление в рамках выступления на тематическом селекторном совещании с коллегами заявил министр по обороне РФ Сергей Шойгу.

Наносим высокоточные удары по украинским военным объектам. В результате нарушено производство ряда образцов вооружения, а также снабжение группировок ВСУ боеприпасами и топливом. Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Шойгу заявил, что российские войска продолжают планомерное освобождение Донбасса.

Фото и видео: Минобороны России