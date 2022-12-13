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Шойгу заявил, что российские войска продолжают планомерное освобождение Донбасса

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Глава Минобороны рассказал о ситуации на СВО.

Вооруженные силы России развивают боевые действия в районах таких городов как Артемовск, Авдеевка, а также на краснолиманском и купянском направлениях. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном селекторном совещании с коллегами из министерства по обороне заявил генерал Сергей Шойгу. Чиновник уточнил, что еще в начале проведения специальной военной операции на Украины военные стали постепенно освобождать территорию Донбасса из-под контроля киевского режима.

Планомерно развиваются боевые действия в районах Артемовска, Авдеевки, на лиманском, купянском направлениях.

Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Шойгу заявил о передаче Белоруссии "Искандера", способного использовать ядерные ракеты.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: авдеевка, артемовск, минобороны, сергей шойгу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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