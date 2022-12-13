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Шойгу заявил о передаче Белоруссии "Искандера", способного использовать ядерные ракеты

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Глава Минобороны рассказал о защите Союзного государства.

Вооруженным силам Белоруссии российской стороной передан оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М", который может использовать ракеты в обычном и в ядерном исполнении. Соответствующее заявление перед коллегами в командном центре на селекторном совещании сделал министр по обороны РФ Сергей Шойгу. Генерал уточнил, что с 3 апреля на одном из отечественных полигонов началось обучение представителей Союзного государства порядку использования ОТРК для защиты территории.

Кроме того, Вооруженным силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". Он может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении.

Сергей Шойгу, министр по обороны РФ

Российский министр по обороне добавил, что часть белорусских самолетов штурмовой авиации получили способность атаковать объекты противника средствами поражения в ядерном оснащении.

Шойгу провел совещание по вопросам обеспечения войск боеприпасами.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: белоруссия, искандер, минобороны, сергей шойгу, союзное государство, ядерное оружие
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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