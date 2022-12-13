Шойгу провел совещание по вопросам обеспечения войск боеприпасами

Министр по обороне рассказал о проверке выполнения гособоронзаказа.

Российский министр по обороне Сергей Шойгу провел в штабе объединенной группировки Вооруженных сил страны оперативное совещание с коллегами по вопросам обеспечения боеприпасами. Об этом рассказали представители пресс-службы военного ведомства. Специалисты объяснили журналистам, что Шойгу заслушал доклады подчиненных по текущей обстановке, а также провел совещания с командованием и своими заместителями. Эксперт пояснил, что на текущей неделе посетил с проверками предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые выполняют государственный оборонный заказ. Он добавил, что все задачи, поставленные российским главнокомандующим, реализовываются в рамках имеющегося плана проведения специальной военной операции на Украине.

За счет расширения производственных мощностей и повышения производительности труда количество выпускаемой ими продукции для обеспечения войск выросло кратно. Речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения. Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Сергей Шойгу добавил, что обеспечение российских группировок войск средствами поражения находится на постоянном контроле как в правительстве, так и профильном министерстве. Сейчас предпринимаются необходимые меры по наращиванию" объемов производства снарядов.

Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52 в зоне спецоперации.

Фото и видео: Минобороны России