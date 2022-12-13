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Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52 в зоне спецоперации

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В пресс-службе МО РФ рассказали о выполнении задач экипажей на СВО.

Российского министерство по обороне опубликовало кадры боевой работы экипажей вертолетов Ка-52 армейской авиации Западного военного округа, которые работают в зоне проведения специальной военной операции на Украине Видео размещено в официальном Telegram-канале профильного ведомства. На кадрах продемонстрирован запуск двигателей воздушного средства, а также полет летчиков на предельно малой высоте. Дополнительно показаны запуски неуправляемых ракет и посадка экипажей. В пресс-служба уточнили, что при выполнении боевых задач удалось ликвидировать укрепленные опорные пункты противника и его бронированная техника. Военнослужащие пояснили, что  экипажи вертолетов используют обходные маршруты и тепловые ловушки для обхождения средств противовоздушной  обороны ВСУ.

Подлет в зону боевого применения летчики совершают на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности, что позволяет экипажам оставаться незамеченными для средств противовоздушной обороны противника.

пресс-служба Минобороны РФ

Министр обороны Шойгу проинспектировал оборонные заводы Челябинской и Кировской областей.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вертолёт, всу, западный военный округ, зво, ка-52, минобороны, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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