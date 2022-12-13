Министр обороны Шойгу проинспектировал оборонные заводы Челябинской и Кировской областей

Глава Минобороны отправился с рабочую поездку.

Российский министр по обороне Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ) на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Челябинской и Кировской областях. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы профильного ведомства. Специалисты объяснили, что Шойгу проверил изготовление на предприятии артиллерийских, танковых, минометных снарядов различного калибра, а также неуправляемых авиационных ракет. Дополнительно проведена оценка контроля качества производимой продукции. Уточняется, что эта продукция идет на нужды специальной военной операции.

Реализация данных проектов уже позволила предприятиям в несколько раз увеличить выпуск боеприпасов для обеспечения потребности российских войск, а до конца текущего года производство отдельных образцов продукции вырастет в семь - восемь раз. пресс-служба Минобороны РФ

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Фото и видео: Минобороны России