Расчеты гаубиц "Мста-Б" отработали по целям в зоне спецоперации

В Минобороны рассказали о работе сил ЗВО на СВО.

Боевые расчеты 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" от Западного военного округа (ЗВО) выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы министерства по обороне РФ. СПециалисты добавили, что удается поразить артиллерию и тактические сооружения противников, а также уничтожить пункты управления ВСУ, боеприпасы и технику. Стрельба ведется из отечественных комплексов на удалении от целей в 30 километров. Запуски снарядов производятся как на закрытых огневых позициях, так и без предварительной подготовки по прямой наводке.

Мы стреляем часто, отрабатываем по целям с утра до вечера. <…> Заряжаем снаряд, отстреливаем, бежим в окоп. Приходит задание — подбегаем, опять заряжаем, опять в окоп, чтобы не было прилетов. Друг друга с полуслова понимаем, действуем слаженно. старший наводчик гаубицы с позывным Псих.

Военные уточнили, что координаты новых целей ВСУ передают на поле сражений операторы беспилотной авиации и корректировщики. Противник также использует квадрокоптеры, однако российские средства всегда тщательно замаскированы, поэтому силы ВСУ даже с близкого расстояния практически не могут заметить ствол боевой машины среди деревьев.

МО РФ сообщило, что потери ВСУ за сутки на купянском направлении составили до 65 военных.

Фото и видео: Минобороны России