Игорь Конашенков рассказал о работе "Запада" на СВО.

Российская группировка "Запад" за последние сутки на специальной военной операции на Украине уничтожила до 65 человек личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом журналистам в ходе выступления на регулярном брифинге от 27 марта рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что задачи выполнялись при участии артиллерии армейской авиации. Дополнительно военные уничтожили в регионе сражений два автомобиля противника, самоходную установку Krab польского производства, а также самоходную гаубицу "Акация" и гаубицу Д-30.

Ударами Западной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Кисловка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны: средства ПВО РФ за сутки сбили украинский вертолет Ми-8 и 13 беспилотников ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России