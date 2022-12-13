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Минобороны: средства ПВО РФ за сутки сбили украинский вертолет Ми-8 и 13 беспилотников ВСУ

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Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине сбили вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 27 марта сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ добавил, что военные также ликвидировали 13 беспилотных летательных аппаратов противника.

ПВО в районе населенного пункта Темировка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт пояснил прессе, что иностранные дроны ликвидированы в районах населенных пунктов Кременная, Рубежное, Голиково на территории Луганской народной республики, а также около Марьинки, Ольгинки и Новом Свете в Донецкой народной республики.

Минобороны сообщило об уничтожении ВС России более 400 солдат ВСУ на Донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, всу, игорь конашенков, ми-8, минобороны, пво, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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