Минобороны: средства ПВО РФ за сутки сбили украинский вертолет Ми-8 и 13 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине сбили вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 27 марта сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ добавил, что военные также ликвидировали 13 беспилотных летательных аппаратов противника.
ПВО в районе населенного пункта Темировка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
Эксперт пояснил прессе, что иностранные дроны ликвидированы в районах населенных пунктов Кременная, Рубежное, Голиково на территории Луганской народной республики, а также около Марьинки, Ольгинки и Новом Свете в Донецкой народной республики.
Минобороны сообщило об уничтожении ВС России более 400 солдат ВСУ на Донецком направлении.
Фото и видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все