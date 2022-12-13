Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине сбили вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 27 марта сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ добавил, что военные также ликвидировали 13 беспилотных летательных аппаратов противника.

ПВО в районе населенного пункта Темировка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт пояснил прессе, что иностранные дроны ликвидированы в районах населенных пунктов Кременная, Рубежное, Голиково на территории Луганской народной республики, а также около Марьинки, Ольгинки и Новом Свете в Донецкой народной республики.

Минобороны сообщило об уничтожении ВС России более 400 солдат ВСУ на Донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России