Эксперты прокомментировали вступление Финляндии в НАТО

Текущая ситуация негативно влияет а экономическое и политическое положение страны, уверены аналитики.

Недавнее вступление Финляндии в НАТО создаёт политические и экономические угрозы для самой страны. Такое мнение выразили эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Авторы поста подчеркнули, что ранее возможность вступления в текущий конфликт с Западом северного соседа для РФ был лишь гипотетической. Теперь же, если между страной и НАТО начнётся более серьёзное противостояние, она станет целью одной из сторон независимо от своих действий.



Впрочем, эти возможные неприятности пока теоретические, а вот с экономическими последствиями Хельсинки уже столкнулся и, видимо продолжит: развитию торговли с Россией происходящее точно не способствует.

Ранее эксперты прокомментировали предложение о возобновлении ядерных испытаний в РФ.

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