Эксперты прокомментировали предложение о возобновлении ядерных испытаний в РФ

Аналитики считают, что подобные решения должны быть тщательно выверены.

Недавно бывший сотрудник Российского федерального ядерного центра в Сарове доктор технических наук Иван Никитчук предложил возобновить ядерные испытания в РФ. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер" со ссылкой на РИА Новости.

По мнению телеграмеров, подобная идея обусловлена двумя аспектами, первый из которых – технологический. Отказ от испытаний ограничивает возможности новых разработок, считают авторы поста. Также на это есть и политические причины, состоящие в

демонстрации силы Западу.

Но с этой точки зрения возобновление испытаний должно быть очень тщательно выверено – потому что поспешив, можно навредить самим себе – учитывая нервное отношение к вопросу со стороны неядерных стран, со многими из которых, включая активистов антиядерного движения, у нас прекрасные отношения. Так что технические проблемы, при всей их важности, здесь уступят приоритет политическим. Telegram-канал "Мейстер"

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